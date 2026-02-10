PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW auf Aldi
DM Parkplatz zerkratzt - Zeugensuche!

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstag, den 10.02.2026, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:25 Uhr ist ein PKW auf dem Aldi / DM Parkplatz in der Jahnstraße in Bad Marienberg an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt worden.

Der PKW war auf dem Parkplatz in erster Reihe zur Jahnstraße abgestellt. Andere Kunden oder Vorbeifahrende, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
-Polizeiinspektion Hachenburg-

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 18:58

    POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit PKW

    Holzhausen an der Haide (ots) - Am frühen Dienstagabend gegen 17:00 Uhr befuhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Bäderstraße in der Ortslage Holzhausen a.d.H., als sie vermutlich auf Grund von Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und infolgedessen mit einer dort befindlichen Verkehrsinsel kollidierte. An ihrem Fahrzeug und an der Verkehrsinsel entstand ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:50

    POL-PDMT: Diez. Fahrzeugführer steht unter Drogeneinfluss

    Diez (ots) - Am Samstag, den 07. Februar, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 00:30 Uhr in der Limburger Straße einen 43-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Bei dem Mann konnten deutliche Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein Drogentest verlief positiv auf Amfetamine. Bei dem 43-Jährigen konnte zudem noch eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:33

    POL-PDMT: Niederahr B 255 - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit LKW

    Niederahr (ots) - Am heutigen Montag, den 09.02.2026, gegen 12:25 Uhr, ereignete sich ein Unfall zwischen einem PKW und einem LKW. Beide befuhren die B255 aus Montabaur kommend in Fahrtrichtung Rennerod. Der PKW setzte im zweispurigen Bereich zum Überholen an und wurde von dem ausscherenden Anhänger des LKWs touchiert. Der LKW setzte seine Fahrt im Anschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren