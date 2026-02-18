Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 40-Jähriger nach Fahrzeugaufbruch und Angriff auf Polizeibeamte in psychiatrischer Klinik untergebracht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 40-jähriger Mann bereits am Montag (16.02.2026) polizeilich in Erscheinung getreten ist (siehe Bericht vom 17.02.2026; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6218610/), löste er wenige Stunden darauf am frühen Dienstagmorgen (17.02.2026) einen weiteren Polizeieinsatz aus. Gegen 05:00 Uhr meldete ein Zeuge eine männliche Person, die in der Stuttgarter Straße in Ditzingen mit einer Metallschiene auf Glastüren im Bahnhofsgebäude einschlägt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte führte der Mann Selbstgespräche und kam der Aufforderung, die Schiene niederzulegen, nicht nach, sondern erhob sie in bedrohlicher Weise gegen die Beamtin und ihren Kollegen, woraufhin diese den Einsatz von Pfefferspray androhten. Der 40-Jährige zückte daraufhin selbst ein Pfefferspray und sprühte in Richtung der Einsatzkräfte, jedoch ohne diese zu treffen. Die Polizistin und der Polizist setzten hierauf ihrerseits Pfefferspray ein, woraufhin der Mann die Flucht in Richtung Parkgarage ergriff. Auf dem Weg dorthin konnte er im Treppenhaus gestellt und vorläufig festgenommen werden, wobei er sich trotz angelegter Handschließen massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte. Im weiteren Verlauf des Morgens stellte ein Zeuge zudem einen aufgebrochenen Nissan Navara auf dem Parkdeck des Bahnhofsgebäudes fest, an dem die Fahrer- und Heckscheibe eingeschlagen worden waren. Nach aktuellem Ermittlungsstand stammen eine vom 40-Jährigen mitgeführte Jacke, die Metallschiene sowie das Pfefferspray aus diesem Fahrzeug. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 400 Euro, während der Sachschaden am PKW auf 2.000 Euro geschätzt wird. Da sich der Mann augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

