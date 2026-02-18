PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Festnahme nach versuchtem Raddiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Im Bereich der Zufahrt zum Häckselplatz Leonberg/Warmbronn an der Kreisstraße 1009 beobachtete ein Zeuge am Mittwoch (18.02.2026) gegen 00:10 Uhr drei Personen, die an einem dort abgestellten Kleintransporter hantierten. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in ein angrenzendes Waldgebiet, wobei ein 22-Jähriger nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden konnte. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch Diensthundeführer eingesetzt waren, führten bislang nicht zum Ergreifen der zwei weiterhin flüchtigen Täter. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Täter den Kleintransporter bereits mittels Wagenheber angehoben, auf Unterstellblöcke gesetzt und die Radschrauben zum Diebstahl gelöst hatten. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

