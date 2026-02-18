Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Zeugen nach Unfall in der Oberriexinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) kam es zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz der Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte die Heckklappe eines dort abgestellten Nissan und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten könnte es sich aufgrund des Schadenbildes möglicherweise um ein höheres Fahrzeug oder einen LKW gehandelt haben.

Unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell