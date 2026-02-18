Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Unfallflucht nach verlorener Ladung

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) ereignete sich gegen 8:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Plieningen eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer war dort in Fahrtrichtung München unterwegs und verlor mehrere Styroporplatten, welche sich auf der Ladefläche befanden. Ein 40-jährige Fahrer eines Mercedes musste aufgrund der Styroporplatten eine Vollbremsung auf der linken Fahrspur einleiten. Dies bemerkte ein nachfolgender 24-jähriger Fahrer eines Audis mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Die beiden Pkw-Lenker wurden dabei nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der unbekannte LKW-Lenker hielt zunächst auf dem Seitenstreifen an, setze seine Fahrt dann aber fort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell