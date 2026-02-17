Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Das Polizeipräsidium Ludwigsburg veröffentlicht die Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025: Verkehrsunfallzahlen steigen weiter an - Anzahl der Schwerverletzten rückläufig

Ludwigsburg (ots)

Den ausführlichen Sicherheitsbericht Teil 1 mit der Verkehrsunfallbilanz finden Sie vorab auf der Internet-Seite des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter https://ppludwigsburg.polizei-bw.de/ (Direktlink zum Dokument: 2025 Sicherheitsbericht Teil 1 Verkehrsunfallbilanz).

Die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Polizeipräsidiums Ludwigsburg folgt Ende dieser Woche (KW 8).

In der Folge findet am Dienstag, 24.02.2026, um 10:00 Uhr beim Polizeipräsidium Ludwigsburg ein Pressegespräch zum aktuellen Sicherheitsbericht (Verkehrsunfallbilanz, Polizeiliche Kriminalstatistik und Präventionsbericht) statt.

Die Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Silke Kübler, lädt hierzu Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich ein. Dieser Termin soll dazu dienen, den Sicherheitsbericht genauer zu erläutern und Fragen zu beantworten.

Sofern Sie an dem Gespräch teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bis spätestens Montag, 23.02.2025, 10:00 Uhr namentlich per E-Mail bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg an (ludwigsburgpressestelle@polizei.bwl.de).

Bitte beachten Sie, dass nur angemeldete Personen Zutritt ins Gebäude des Polizeipräsidiums Ludwigsburg erhalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell