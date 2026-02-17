PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Überholmanöver endet in Unfall mit Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (16.02.2026) kam es gegen 19:30 Uhr auf der Landesstraße 1142 zwischen Neckarrems und Waiblingen-Hegnach nach einem riskanten Überholvorgang zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Audi-Fahrer scherte nach jetzigem Ermittlungsstand trotz bestehenden Überholverbots in Fahrtrichtung Hegnach aus, um einen vorausfahrenden Pkw sowie einen Linienbus zu überholen. Mutmaßlich aufgrund der unübersichtlichen, kurvigen Streckenführung übersah er dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug und streifte beim vorzeitigen Wiedereinscheren die vordere linke Seite des Linienbusses. Das entgegenkommende Fahrzeug musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern, setzte seine Fahrt anschließend jedoch ohne anzuhalten fort. Bei dem Zusammenstoß entstand am Linienbus ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro, während der Schaden am Audi auf circa 2.000 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet weitere Zeugen sowie insbesondere die fahrzeugführende Person des entgegenkommenden Pkw, sich unter der Rufnummer 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

