Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Anwohner stört Einbrecher bei der Flucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (17.02.2026) verschaffte sich gegen 04:20 Uhr ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Seestraße in Ludwigsburg. Nach dem Aufhebeln der Eingangstür durchsuchte der Täter den Gastraum und brach zudem einen Spielautomaten auf, um daraus die Geldkassette zu entnehmen. Ein 55-jähriger Anwohner wurde durch den verursachten Lärm auf das Geschehen aufmerksam und traf im Treppenhaus auf die flüchtende Person. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Unbekannte augenscheinlich die gesamte Beute verlor. Durch das Einschreiten des 55-Jährigen ließ die unbekannte Person schließlich von der Beute ab und flüchtete ohne Diebesgut in Richtung Stuttgarter Straße. Der 55-jährige Anwohner wurde bei der Auseinandersetzung nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch ungeklärt. Die Polizei leitete nach Bekanntwerden der Tat sofort Fahndungsmaßnahmen ein, die durch einen Polizeihubschrauber unterstütze wurden, jedoch ohne Ergebnis verliefen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ludwigsburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell