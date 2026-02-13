Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem räuberischen Diebstahl

Xanten (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter, männlicher Täter Kleidung aus einem Geschäft an der Marsstraße zu entwenden.

Eine 57- jährige Mitarbeiterin des Bekleidungsgeschäfts bemerkte zunächst, dass ein Pullover am Kleiderständer vom Außenbereich des Modegeschäfts fehlte. Unweit entfernt beobachtete sie einen unbekannten Mann, der mit fehlenden Pullover in der Hand in Richtung Markt wegging. Sie lief diesem Mann hinterher, forderte ihn auf stehen zu bleiben und hielt ihn fest. Der Mann wehrte sich, indem er die 57- Jährige zur Seite stieß, woraufhin diese stürzte. Er verlor dabei den Pullover und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175- 185 cm groß, ca. 50 -55 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, dunkler Stoffmantel.

Die Mitarbeiterin des Geschäfts erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, weswegen diese durch einen eingesetzten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Diese werden auf der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 260212-1700

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell