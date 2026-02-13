Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - PKW von Regionalbahn erfasst, 18-jähriger verstorben

Alpen (ots)

Am 12.02.2026 gegen 18:15 Uhr kam es in Alpen-Menzelen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Zug mit einem PKW kollidierte und eine Person verstarb. Ein 18-jähriger Mann aus Alpen befuhr mit einem PKW die Straße Jägerruh und beabsichtigte den dortigen unbeschrankten Bahnübergang in Fahrtrichtung Xantener Straße (B57) zu überqueren. Auf dem Bahnübergang kam es zur Kollision mit der Regionalbahn (RB31), die aus Xanten kommend in Fahrtrichtung Moers unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus in Kamp-Lintfort verbracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Eine Zugbegleiterin wurde leicht verletzt. Die insgesamt 19 Insassen des Zuges und der Zugführer wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße Jägerruh und die Bahnstrecke Moers - Xanten bis kurz vor 00:00 Uhr gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahme-Team der KPB Kleve, der Bundespolizei und einem Notfallmanager der Deutschen Bahn unterstützt. Auch ein Notfallseelsorger war mit im Einsatz.

