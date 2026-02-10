Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, um eine Unfallflucht aufzuklären:

Der Fahrer oder die Fahrerin eines silberfarbenen Opel Corsa beschädigte am 09.02.26 gegen 18:45 Uhr einen grauen Ford Mondeo an der Neckarstraße. Der Opel Corsa entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine Zeugin hat den Zusammenstoß lediglich aus der Ferne mitbekommen und ist anschließend zum Pkw geeilt. Der Opel Corsa war zu diesem Zeitpunkt schon über die Eupener Straße geflüchtet.

Unmittelbar neben der Unfallörtlichkeit saßen zwei unbekannte Männer auf einer Mauer und konnten den Unfall beobachten. Die beiden Zeugen waren aber bei Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht diese und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260209-1937

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell