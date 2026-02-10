Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 26-jähriger Weseler entzieht sich einer Verkehrskontrolle

Wesel (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Wesel steht im Verdacht, ein Auto unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu haben.

Am Montag (09.02.26) gegen 08:00 Uhr fiel Polizeibeamten ein schwarzer BMW auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Poppelbaumstraße in Richtung Wallstraße unterwegs war. Bei der Poppelbaumstraße handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich.

Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, reagierte er nicht auf Anhaltezeichen und -signale und fuhr teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit.

Wegen der gefahrenen Geschwindigkeit und des Verkehrsaufkommens verloren die Beamten den Sichtkontakt zum flüchtigen Fahrzeug.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es durch den Fahrer zu zwei Unfällen an der Kreuzung Schillstraße/Luisenstraße kam, wobei zwei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Wagen schließlich geparkt am Fahrbahnrand des Flamer Mittelweges aufgefunden werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Leihwagen. Über die Firma konnte die Anschrift des Fahrers ermittelt werden.

Die Beamten trafen den 26-jährigen Weseler in seiner Wohnung in der Nähe des abgestellten Leihwagens an. Ein erster Drogenvortest verlief positiv. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Eine Abfrage ergab, dass der Führerschein bereits zur Beschlagnahmung ausgeschrieben war. Auch der PKW wurde sichergestellt und ein Bericht an das Straßenverkehrsamt geschrieben.

