Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zeugensuche nach Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Lkw

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Freitag, den 06.02.2026, 14 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 04:50 Uhr stahlen unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw, der an der Straße Am Hoschenhof abgestellt war.

Der Lkw parkte dort auf einem frei zugänglichem Gelände.

Die Unbekannten brachen zunächst den Tankdeckel auf und entwendeten ca. 500 Liter Dieselkraftstoff.

Bei dem betroffenen Lkw handelt es sich um ein Fahrzeug mit Niederländischen Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260209-0534

