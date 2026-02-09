Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Tabak- und Lottogeschäft

Wesel (ots)

Unbenannte Personen sind in der Zeit von Sonntag (22:15 Uhr) bis Montag (05:30 Uhr) in das Tabak- und Lottogeschäft eines Supermarktes an der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Aus dem Tabak- und Lottogeschäft nahmen die Täter eine größere Mengen Zigarettenschachteln mit. Eine genau Schadenssumme stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/260209-0755

