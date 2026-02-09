PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Tabak- und Lottogeschäft

Wesel (ots)

Unbenannte Personen sind in der Zeit von Sonntag (22:15 Uhr) bis Montag (05:30 Uhr) in das Tabak- und Lottogeschäft eines Supermarktes an der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Aus dem Tabak- und Lottogeschäft nahmen die Täter eine größere Mengen Zigarettenschachteln mit. Eine genau Schadenssumme stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/260209-0755

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 10:27

    POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

    Wesel (ots) - Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen, um einen Unfall aufzuklären. Am Sonntag um 15:45 Uhr fuhr ein Autofahrer mit Schrittgeschwindigkeit die Sandstraße in Wesel. Er beabsichtigte nach links in die Brüderstraße abzubiegen, als von rechts zwei Radfahrer die Fahrbahn der Sandstraße kreuzten. Der erste Radfahrer konnte den Pkw passieren, der zweite fuhr gegen den vorderen rechten Kotflügel und kam zu ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:57

    POL-WES: Xanten - Zeugensuche nach vier Einbrüchen

    Xanten (ots) - Am Freitag (07.02.2026) brachen unbekannte Täter in vier Wohnhäuser auf dem Amselweg, dem Wilskamp und der Karl-Leisner-Straße ein. Auf dem Amselweg drangen die Täter in der Zeit von 14 Uhr bis 20:15 Uhr gewaltsam durch die rückwärtige Terrassentür in das Reihenhaus ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume und durchwühlten Schränke. Was entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der ...

    mehr
