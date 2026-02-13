PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 70-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Moers (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße ist heute Morgen gegen 00:45 Uhr ein 70-jähriger Duisburger schwer verletzt worden.

Der Mann wartete nach einer Feier an einer Bushaltestelle und trat plötzlich auf die Fahrbahn der Römerstraße. Dort erfasste ihn eine 49-jährige Frau aus Moers mit ihrem Auto. Sie fuhr mit einem Auto die Römerstraße in Richtung Ruhrorter Straße.

Der 70-Jährige wurde vom Auto erfasst, aufgeladen und auf die Fahrbahn geschleudert. Er verletzte sich dabei schwer. Weitere Wartende an der Bushaltestelle leisteten Erste Hilfe.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr konnte durch den Notarzt ausgeschlossen werden.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel

