Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Exhibitionist in Bus aufgetreten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann fiel am Sonntag (15.02.2026) gegen 11:00 Uhr wegen exhibitionistischen Handlungen in dem Bus der Linie X76 in Richtung Böblingen ZOB auf. Die 19-jährige Geschädigte stieg an der Haltestelle "Lerchenweg" ein und nahm im vorderen Teil des Busses in einem Viererteil Platz. Kurze Zeit später nahm der Unbekannte gegenüber von der Geschädigten Platz, entblößte sein Glied und begann sich selbst zu befriedigen. Die Geschädigte verließ daraufhin ihren Platz und setzte sich in den hinteren Teil des Busses.

Der unbekannte Mann soll etwa 1,72 cm groß gewesen sein und wuschelige, längere, blonde Haare gehabt haben. Seine Augen seien hell gewesen. Außerdem sei der Unbekannte bekleidet gewesen mit einer grauen Stoffhose und einer grünlichen Jacke. Zudem habe er einen schwarzen Rucksack mit sich geführt.

Die Kriminalpolizeidirektion Ludwigsburg nimmt Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

