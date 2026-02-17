PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Ditzenbrunner Straße - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Durch einen lauten Knall wurde ein Zeuge am Montag (16.06.2025) gegen 22:40 Uhr in der Ditzenbrunner Straße in Ditzingen aufmerksam. Unmittelbar nach dem Geräusch beobachtete der Mann einen blauen Mercedes SLK, der sich in Fahrtrichtung Ortsmitte entfernte. Vermutlich dürfte der Knall durch einen Unfall entstanden sein. An einem geparkten VW Polo konnte ein Sachschaden von rund 2.500 Euro festgestellt werden. Kurz darauf meldete ein weiterer Zeuge einen unbeleuchteten, dunklen Mercedes auf der Kreisstraße 1656 in Fahrtrichtung Schöckingen, wobei ein möglicher Zusammenhang mit der vorangegangenen Unfallflucht derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Personen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder dem unbeleuchteten Fahrzeug machen können, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

