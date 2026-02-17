Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: zwei Verletzte nach Verkehrsunfall zwischen Gärtringen und Deufringen

Ludwigsburg (ots)

Ein 45-jähriger VW-Fahrer war am Dienstag (17.02.2026) gegen 15:10 Uhr auf der Kreisstraße 1067 / Deufringer Straße aus Richtung Gärtringen kommend in Fahrtrichtung Deufringen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem VW zunächst nach rechts von seiner Fahrspur ab und geriet in den Grünstreifen. Mutmaßlich beim Gegenlenken verlor der 45-Jährige dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches auf die Gegenfahrspur schleuderte. Dort kollidierte eine entgegenkommende 35-Jährige mit ihrem Ford Transit frontal mit der Beifahrerseite des VW. Der 45-Jährige im VW sowie die 35-jährige Ford-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Bei dem Unfall wurden zudem ein Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt, der Sachschaden beträgt hier etwa 300 Euro. Aufgrund austretender Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle nass gereinigt werden. Für die Unfallaufnahme musste die K1067 bis gegen 18:40 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

