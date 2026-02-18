Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Sporthalle und Mensa mit Graffiti beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (12.02.2026) und Samstag (14.02.2026) trieben bislang unbekannte Täter in der Schwieberdinger Straße in Markgröningen ihr Unwesen. Dort besprühten sie die Fassade einer Sporthalle sowie einer Mensa mit diversen Schriftzügen und einem Pentagramm in gelber Farbe. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Markgröningen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07145 93270 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

