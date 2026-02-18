Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Senior auf Fußgängerüberweg angefahren

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Dienstag (17.02.2026) gegen 19:00 Uhr in der Jakobstraße in Kornwestheim. Ein 50-jähriger Fahrer eines VW Tiguan wollte von der Jakobstraße nach rechts auf die Stuttgarter Straße einbiegen. Zeitgleich überquerte der 92-jährige Geschädigte den Fußgängerüberweg der Stuttgarter Straße, wobei die Fußgängerampel für ihn grün anzeigte. Mutmaßlich übersah der 50-Jährige den Senior und erfasste ihn mit seinem VW. Der 92-Jährige stürzte durch die Kollision zu Boden, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.Der 50-Jährige blieb unverletzt. An dem VW Tiguan entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

