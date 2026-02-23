PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte schlagen auf 30-Jährigen ein - Kripo sucht Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht zu Sonntag, etwa gegen 00.15 Uhr, wurde ein 30-jährige Viersener Opfer einer Körperverletzung. Er war im Bereich des Lindenplatzes unterwegs, als er von drei jungen Männern zunächst angesprochen und beleidigt wurde. Anschließend schlugen die Männer auf den Viersener ein und liefen in unbekannte Richtung weg. Alle drei Täter waren etwa 1,80 Meter groß. Einer war von kräftiger Statur, die beiden anderen seien schlank gewesen, so der Viersener. Das Kriminalkommissariat 5 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (112)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

