Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen (ots)

Am 22.02.2026 ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Kurt-Schumacher-Straße in Viersen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich zunächst gewaltsam Zutritt auf das Grundstück. Hierbei wurde der Gartenzaun des Grundstücks, sowie ein Gartentor eines Nachbargrundstücks beschädigt. Die unbekannte Person hebelte die Terassentür des Hauses auf und durchsuchte einen Raum. Bisher machte die Geschädigte keine Angaben zu entwendeten Gegenständen. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch in Viersen? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /hk (111) 260222-2000-0B3601

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell