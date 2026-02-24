Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Trickdiebe stehlen EC- und Kreditkarte einer Seniorin - Kripo bittet um Hinweise

Viersen (ots)

Am Morgen des 23.02.2026 nahm eine 89-jährige Seniorin einen Anruf entgegen. Die deutsch sprechende Frau am Telefon gab an Mitarbeiterin der Deutschen Bank zu sein. Sie sagte der Seniorin, dass sie einen Kauf auf einer Website getätigt habe und dort die Kreditkarte hinterlegt sei. Die Seniorin beendete daraufhin das Telefonat. Circa eine halbe Stunde nach dem Anruf klingelte es an der Haustür der Seniorin auf der Lindenstraße in Viersen. Dort haben zwei Personen gestanden. Ein Mann und eine Frau. Unter dem Vorwand, dass die Bankkarten der 89-jährigen defekt sind, nahmen die beiden Personen die Karten mit. Der Mann wird mit langen, lockig-grauen Haaren beschrieben und auf ca. 30-40 Jahre geschätzt. Die Frau wird als mittelgroß, mit blonden schulterlangen Haaren, Wollmütze und dunkler Bekleidung beschrieben. Die Polizei Viersen appelliert an Sie: Sprechen Sie regelmäßig mit älteren Familienmitgliedern und Bekannten über solche Betrugsmaschen. Auf unserer Internetseite finden Sie außerdem eine kostenlose Druckvorlage, die Sie an der Haustür anbringen können. Dieses Informationsschild bietet eine schnelle Entscheidungshilfe für den Fall eines unangekündigten Besuchs von Unbekannten. Auch für Telefonbetrug haben wir ein Tischschild zum kostenlosen Download für Sie bereitgestellt: https://viersen.polizei.nrw/artikel/informationsschilder-gegen-betrug-einfache-mittel-grosse-wirkung Falls Sie gestern zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr eine verdächtige Beobachtung auf der Lindenstraße gemacht haben, melden Sie diese bitte dem Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /hk (115)

