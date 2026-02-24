POL-VIE: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus - KK2 sucht Hinweise
Nettetal (ots)
Am 23.02.2026 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr brach mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in Nettetal auf der Straße "Dyck" ein. Die Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses und durchwühlte diverse Räume. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Falls Sie im genannten Zeitraum eine Beobachtung gemacht haben, melden Sie diese bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /hk (114)
