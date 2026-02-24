Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Frau wird von E-Scooter angefahren - Unfallflucht

Nettetal-Breyell (ots)

Bereits am 18. Februar gegen 8 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einer 37-jährigen Fußgängerin aus Nettetal und einem unbekannten E-Scooter-Fahrer. Die Nettetalerin wollte ein Lottogeschäft in der Breyeller Straße in Lobberich verlassen, als es zur Kollision mit dem E-Scooter-Fahrer kam, welcher das Geschäft auf dem Gehweg passieren wollte. Danach setzte er seine Fahrt fort. Sind Sie der E-Scooter-Fahrer oder können Sie Hinweise zu diesem Vorfall geben? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. jk (118)

