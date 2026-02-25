POL-VIE: Viersen: Brand in Wohnung durch technischen Defekt
Viersen (ots)
Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 20:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße in Viersen gerufen. In der Küche einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen, das schnell gelöscht werden konnte. Ursache war nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt in einem Küchengerät. Es wurde niemand verletzt. / wg (120)
