POL-VIE: Viersen: Brand in Wohnung durch technischen Defekt

Nettetal-Breyell (ots) - Bereits am 18. Februar gegen 8 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einer 37-jährigen Fußgängerin aus Nettetal und einem unbekannten E-Scooter-Fahrer. Die Nettetalerin wollte ein Lottogeschäft in der Breyeller Straße in Lobberich verlassen, als es zur Kollision mit dem E-Scooter-Fahrer kam, welcher das Geschäft auf dem Gehweg passieren wollte. Danach setzte er seine Fahrt fort. Sind Sie der ...

