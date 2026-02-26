POL-VIE: Nächtlicher Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt
Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wielandstraße in Willich. Über ein Kellerfenster gelangte mindestens eine unbekannte Person in das Hausinnere und entwendete eine Geldkassette mit einem höheren dreistelligen Betrag. Haben Sie in der Nacht zu Mittwoch etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (121)
