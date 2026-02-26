Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch kam es zu einem Unfall, bei dem eine 88-jährige Radfahrerin aus Viersen schwer verletzt wurde. Die Seniorin fuhr kurz nach 12 Uhr mit dem Fahrrad auf der Straße Schirick in Richtung Bistard. Im Kreuzungsbereich Schirick/Brabanter Straße kam es zum Unfall mit einer 85-jährigen Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Viersen. Diese fuhr auf der Brabanter Straße in Richtung Dülken. Mehrere Zeugen gaben an, dass die Radfahrerin das Rotlicht der Ampel missachtet hatte. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /jk (123)

