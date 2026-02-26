PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch kam es zu einem Unfall, bei dem eine 88-jährige Radfahrerin aus Viersen schwer verletzt wurde. Die Seniorin fuhr kurz nach 12 Uhr mit dem Fahrrad auf der Straße Schirick in Richtung Bistard. Im Kreuzungsbereich Schirick/Brabanter Straße kam es zum Unfall mit einer 85-jährigen Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Viersen. Diese fuhr auf der Brabanter Straße in Richtung Dülken. Mehrere Zeugen gaben an, dass die Radfahrerin das Rotlicht der Ampel missachtet hatte. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /jk (123)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:04

    POL-VIE: Multivan T6 gestohlen - Polizei sucht Hinweise

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Mittwoch entwendeten mindestens zwei unbekannte Personen zwischen 01:30 Uhr und 04:30 Uhr einen VW Multivan aus der Straße Selder in St. Tönis. Der hellbeige Metallic Multivan aus dem Jahr 2016 hat das amtliche Kennzeichen KK-P1010. Wenn Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:03

    POL-VIE: Nächtlicher Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt

    Willich (ots) - Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wielandstraße in Willich. Über ein Kellerfenster gelangte mindestens eine unbekannte Person in das Hausinnere und entwendete eine Geldkassette mit einem höheren dreistelligen Betrag. Haben Sie in der Nacht zu Mittwoch etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:13

    POL-VIE: Viersen: Brand in Wohnung durch technischen Defekt

    Viersen (ots) - Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 20:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße in Viersen gerufen. In der Küche einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen, das schnell gelöscht werden konnte. Ursache war nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt in einem Küchengerät. Es wurde niemand verletzt. / wg (120) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren