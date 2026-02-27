Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raubüberfall - Mann wird verletzt und bestohlen

Viersen (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 22:35 Uhr zu einem Raubüberfall in der Hauptstraße in Viersen. Ein 23-jähriger syrisch stämmiger Mann aus Bochum war zu Fuß von der Fußgängerzone in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er von sechs unbekannten Personen umstellt wurde. Alle sechs zückten ein Messer und forderten den Bochumer auf, sein Portemonnaie zu übergeben. Wenig später wurde er geschlagen und fiel zu Boden. Dort traten und schlugen sie weiter auf den jungen Mann ein. Kurze Zeit später sollen sich die Unbekannten aufgeteilt und sind in verschiedene Richtungen geflüchtet. Dabei stellte der Bochumer fest, dass sein Portemonnaie entwendet wurde. Er beschreibt die Unbekannten wie folgt: Es waren sechs Männer, von denen vier circa 170-180 cm groß waren und die beiden anderen 190-195 cm. Alle waren schlank. Außerdem hatten alle dunkle, mittellange bis etwas längere Haare. Sie unterhielten sich auf Afghanisch. Einer trug eine weiße Sweatshirt-Jacke, ein anderer eine schwarze. Was die anderen trugen, konnte der Mann leider nicht mehr sagen. Haben Sie Hinweise zu den Unbekannten? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (125)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell