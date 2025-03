Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto prallt gegen Mauer

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag bog ein 36-Jähriger gegen 18 Uhr mit einem Toyota von der Friedensbrücke nach links in die Ziegelhäuser Straße ab. Dabei fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit, sodass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Heck des Toyota brach aus und das Auto prallte mit der Front gegen eine Mauer. Es entstand ein erheblicher Schaden am Fahrzeug, der auf 25.000 Euro geschätzt wird. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer überstand die Kollision unbeschadet. Wie hoch der Schaden an der Mauer ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Neckargemünd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

