PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahndung nach vermisster Person in Lobberich

Viersen (ots)

Nettetal-Lobberich: Vermisster 81-jähriger

Seit dem frühen Abend des 27.02.2026 wird ein 81-jähriger an Demenz erkrankter Mann aus der "Seniorenresidenz am Park Lobberich", in Nettetal vermisst. Der Gesuchte ist 1,80m groß, schlank und mit einem rot/ blau karierten Hemd, einem kakifarbenen Oberteil und einer dunkelblauen Hose bekleidet. Eventuell trägt er zudem einen dunkelblauen Strickpullover (weitere Angaben sowie ein Foto des Vermissten sind dem nachfolgenden Link zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/196199 ).

Für Angaben zum Vermissten wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen,Tel. 02162-377-0 oder via Email: poststelle.viersen@polizei.nrw.de /coe (127)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 13:51

    POL-VIE: Raubüberfall - Mann wird verletzt und bestohlen

    Viersen (ots) - Am Donnerstagabend kam es gegen 22:35 Uhr zu einem Raubüberfall in der Hauptstraße in Viersen. Ein 23-jähriger syrisch stämmiger Mann aus Bochum war zu Fuß von der Fußgängerzone in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er von sechs unbekannten Personen umstellt wurde. Alle sechs zückten ein Messer und forderten den Bochumer auf, sein Portemonnaie zu übergeben. Wenig später wurde er geschlagen und ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:51

    POL-VIE: Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

    Viersen-Dülken (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrerinnen, bei dem zwei Frauen schwer und eine Frau leicht verletzt wurden. Eine 29-jährige Frau aus Mönchengladbach fuhr um 07:35 Uhr auf dem Falkenweg in Richtung Venner Straße. An der Kreuzung zur Rheindahlener Straße fuhr eine 25-jährige Frau aus Krefeld in Richtung Dülken. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren