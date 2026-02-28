Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahndung nach vermisster Person in Lobberich

Viersen (ots)

Nettetal-Lobberich: Vermisster 81-jähriger

Seit dem frühen Abend des 27.02.2026 wird ein 81-jähriger an Demenz erkrankter Mann aus der "Seniorenresidenz am Park Lobberich", in Nettetal vermisst. Der Gesuchte ist 1,80m groß, schlank und mit einem rot/ blau karierten Hemd, einem kakifarbenen Oberteil und einer dunkelblauen Hose bekleidet. Eventuell trägt er zudem einen dunkelblauen Strickpullover (weitere Angaben sowie ein Foto des Vermissten sind dem nachfolgenden Link zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/196199 ).

Für Angaben zum Vermissten wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen,Tel. 02162-377-0 oder via Email: poststelle.viersen@polizei.nrw.de /coe (127)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell