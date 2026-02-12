PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Festnahme nach Diebstahl mit Waffen

Dillingen/Saar (ots)

Am Vormittag des 10.02.2026 kam es in der Innenstadt von Dillingen/Saar zu zwei Aufbrüchen von abgestellten Pkw. Im Sachzusammenhang gelang es alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Saarlouis den Täter auf frischer Tat festzunehmen. Die Person führte bei der Tatbegehung ein Messer mit sich.

Der 39-jährige kasachische Staatsangehörige wurde am Folgetag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, welcher mit Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 11:18

    POL-SLS: Festnahme nach gewerbsmäßigen Taschendiebstählen

    Dillingen/Saar (ots) - Im Zeitraum von November 2025 bis Februar 2026 kam es in einem Ladengeschäft in der Innenstadt von Dillingen/Saar zu einer Vielzahl von Taschendiebstählen, meist zum Nachteil älterer Menschen. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es schließlich Beamten des Kriminalermittlungsdienstes Saarlouis am 09.02.2026 eine Tatverdächtige vor Ort ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:46

    POL-SLS: Polizei nimmt 32-jährigen Mann nach Verfolgungsfahrt fest

    Saarlouis (ots) - In der Nacht vom 05.02.2026 wollten Beamte der PI Saarlouis im Bereich des Großen Markt den Führer eines Pkw einer Kontrolle unterziehen. Dieser flüchtete und ignorierte in der Folge sämtliche Anhaltezeichen. Die Verfolgungsfahrt führte durch den gesamten Saarlouiser Innenstadtbereich bis der Pkw mit einem Metallpfosten kollidierte und der Fahrer ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:45

    POL-SLS: Schwerer Raub in Dillingen

    Dillingen (ots) - Am vergangenen Sonntag, den 04.01.2026, kam es gegen 21:30 Uhr in der Stummstraße in Dillingen zu einem Schweren Raub. Zwei männliche Täter (beide 19 Jahre alt) sprachen den 21-jährigen Geschädigten an und forderten diesen unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe auf den Rucksack und den Geldbeutel auszuhändigen. Nachdem die Täter die EC-Karte und ein Ladegerät erbeuteten, schossen sie mit der ...

    mehr
