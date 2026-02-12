Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Festnahme nach gewerbsmäßigen Taschendiebstählen

Dillingen/Saar (ots)

Im Zeitraum von November 2025 bis Februar 2026 kam es in einem Ladengeschäft in der Innenstadt von Dillingen/Saar zu einer Vielzahl von Taschendiebstählen, meist zum Nachteil älterer Menschen.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es schließlich Beamten des Kriminalermittlungsdienstes Saarlouis am 09.02.2026 eine Tatverdächtige vor Ort festzunehmen. Der 33-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen konnten insgesamt neun Einzeltaten nachgewiesen werden. Sie wurde am 11.02.2026 im Zuge eines beschleunigten Verfahrens einem Strafrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Dieser verurteilte die Frau zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe, welche auf Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem musste sie an Ort und Stelle eine niedrige vierstellige Geldstrafe bezahlen.

