Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwerer Raub in Dillingen

Dillingen (ots)

Am vergangenen Sonntag, den 04.01.2026, kam es gegen 21:30 Uhr in der Stummstraße in Dillingen zu einem Schweren Raub. Zwei männliche Täter (beide 19 Jahre alt) sprachen den 21-jährigen Geschädigten an und forderten diesen unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe auf den Rucksack und den Geldbeutel auszuhändigen. Nachdem die Täter die EC-Karte und ein Ladegerät erbeuteten, schossen sie mit der Schreckschusswaffe in die Luft und begaben sich danach zur Kreissparkasse in Dillingen, wo sie schließlich durch Polizeibeamte gestellt und festgenommen werden konnten. Im Anschluss mussten die Täter mit polnischer und deutscher Staatsangehörigkeit zunächst eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, bevor sie am Montag einem Haftrichter vorgeführt wurden und schließlich die Untersuchungshaft antraten. Neben dem Verfahren wegen des Schweren Raubes werden auch Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 06831/9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell