Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei nimmt 32-jährigen Mann nach Verfolgungsfahrt fest

Saarlouis (ots)

In der Nacht vom 05.02.2026 wollten Beamte der PI Saarlouis im Bereich des Großen Markt den Führer eines Pkw einer Kontrolle unterziehen. Dieser flüchtete und ignorierte in der Folge sämtliche Anhaltezeichen. Die Verfolgungsfahrt führte durch den gesamten Saarlouiser Innenstadtbereich bis der Pkw mit einem Metallpfosten kollidierte und der Fahrer seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch festgenommen werden. Die Person stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen waren gestohlen. Durch weitere Ermittlungen konnten dem Mann ein versuchter Einbruch in eine Gaststätte in Saarlouis am 31.01.2026 sowie ein Einbruch in einen Verkaufsstand am 22.12.2025 in Bous zugeordnet werden. Ob der Festgenommene für weitere Eigentumsdelikte im Zuständigkeitsbereich der PI Saarlouis in Betracht kommt, wird der Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Nach Vorführung des Beschuldigten beim zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken wurde ein Haftbefehl erlassen. Der 32-jährige deutsche Staatsbürger wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell