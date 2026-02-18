Polizei Hagen

POL-HA: Hagener verstößt immer wieder gegen Rückkehrverbot und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

In der Tuchmacherstraße suchte ein Hagener Dienstagabend (17.02.) das dortige Männerasyl auf, obwohl gegen ihn ein Rückkehrverbot bestand. Der Mann war zuvor negativ aufgefallen, hatte einen Platzverweis ignoriert und zeigte sich nahezu durchgehend uneinsichtig und verbal aggressiv. Der 28-Jährige verstieß bereits am Vortag gegen das Rückkehrverbot und wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Kurz nachdem er aus dem Gewahrsam entlassen wurde, suchte er das Männerasyl am Dienstag wieder auf. Polizisten verwiesen den Hagener erneut der Örtlichkeit. Auch dieses Mal reagierte der 28-Jährige uneinsichtig. Kurze Zeit später sah die Streifenwagenbesatzung, wie er erneut in Richtung Tuchmacherstraße lief. Die Beamten drohten ihm mit Nachdruck Folgemaßnahmen an. Trotzdem trafen sie um 12 Uhr wieder auf ihn, während der Mann im Hausflur des Männerasyls stand. Da er sich weiter uneinsichtig zeigte und immer wieder gegen das Rückkehrverbot verstieß, wurde der Hagener in Gewahrsam genommen. Er erhielt erneute Anzeigen aufgrund der festgestellten Verstöße. (arn)

