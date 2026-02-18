POL-HA: Polizisten nehmen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest
Hagen-Wehringhausen (ots)
Am Dienstag (17.02.2026) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 19 Uhr durch die Lange Straße. Dort bemerkten sie einen 40-Jährigen, der polizeilich gesucht wurde. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl über zwei Monate vor. Die Beamten kontrollierten den Hagener. Da er den ersatzweise geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, brachten die Polizisten ihn in die Hagener Justizvollzugsanstalt. (hir)
