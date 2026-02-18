POL-HA: Unbekannte stehlen Handyhüllen aus Automaten
Hagen-Mitte (ots)
Am Dienstag (17.02.2026) begaben sich mehrere Personen in die Volmegalerie und öffneten auf bislang unbekannte Weise das Zahlenschloss eines Automaten, aus dem Handyhüllen erworben werden können. Gegen 17.15 Uhr stahl die Gruppe mehrere Hüllen und entfernten sich unerkannt. Angaben zu den Personen liegen der Polizei nach ersten Ermittlungen nicht vor, weshalb sie unter der Rufnummer 02331 986 2066 um Zeugenhinweise bittet. (rst)
