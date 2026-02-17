POL-HA: Schwerer Unfall auf der Tiegelstraße - 1. Fortschreibung: Fahrer verstirbt im Krankenhaus
Hagen-Lennetal (ots)
Am Donnerstag (12.02.2026) kam es in der Tiegelstraße zu einem Unfall mit einem LKW. Die Polizei berichtete dazu bereits am selben Tag, um 12:46 Uhr. Wie nun bekannt wurde, verstarb der 56-jährige LKW-Fahrer am Folgetag in einem Krankenhaus an den Folgeschäden des vermutlich unfallverursachenden medizinischen Notfalls. (hir)
