Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Unfall auf der Tiegelstraße - 1. Fortschreibung: Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Hagen-Lennetal (ots)

Am Donnerstag (12.02.2026) kam es in der Tiegelstraße zu einem Unfall mit einem LKW. Die Polizei berichtete dazu bereits am selben Tag, um 12:46 Uhr. Wie nun bekannt wurde, verstarb der 56-jährige LKW-Fahrer am Folgetag in einem Krankenhaus an den Folgeschäden des vermutlich unfallverursachenden medizinischen Notfalls. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

