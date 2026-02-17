PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl - 47-jähriger Mann verletzt Ladendetektiv

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montagnachmittag (16.02.2026) verletzte ein 47-jähriger Ladendieb den Detektiv eines Supermarktes in Hohenlimburg. Der Angestellte hatte den in Hagen wohnhaften Mann gegen 17.45 Uhr bei dem Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet. Als er den Dieb am Ausgang des Geschäftes in der Bahnstraße ansprach, reagierte dieser sofort aggressiv und griff ihn an. Zwei Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und eilten dem Detektiv zur Hilfe. Gemeinsam hielten sie den 47-jährigen Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein. Der Detektiv wurde leicht verletzt. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:25

    POL-HA: Betrunkener Mann stürzt auf gemietetem E-Roller

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am Montag (16.01.2026) kam es zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein Passant nahm gegen 22 Uhr einen Knall auf der Boeler Straße Ecke Friedensstraße wahr. Er erblickte einen soeben gestürzten E-Rollerfahrer und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Ein durch die Beamten durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit anderthalb Promille deutlich positiv. Ebenso verhielt es ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:40

    POL-HA: E-Rollerfahrer betrunken mit über 1,4 Promille unterwegs

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Dienstag (17.02.2026) fuhren Polizisten im Rahmen der nächtlichen Streife über die Heinitzstraße. Gegen 00:10 Uhr sahen sie an der Straßenkreuzung zur Eduard-Müller-Straße einen 24-Jährigen auf einem E-Scooter. Die Beamten hielten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Er roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab wenig später einen Wert von über 1,4 Promille. Die ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:09

    POL-HA: Bilanz der Hagener Polizei anlässlich der ROADPOL -Aktionswoche "Truck & Bus"

    Hagen (ots) - Die Direktion Verkehr der Hagener Polizei hat sich in der vergangenen Woche (09.-15. Februar) an der europaweiten ROADPOL-Aktionswoche unter dem Motto "Truck and Bus" beteiligt. Der Fokus der Beamten lag auf Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Bei einem Schwerpunkteinsatz am Mittwoch (11.02.) stoppten die Einsatzkräfte an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren