POL-HA: Räuberischer Diebstahl - 47-jähriger Mann verletzt Ladendetektiv

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montagnachmittag (16.02.2026) verletzte ein 47-jähriger Ladendieb den Detektiv eines Supermarktes in Hohenlimburg. Der Angestellte hatte den in Hagen wohnhaften Mann gegen 17.45 Uhr bei dem Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet. Als er den Dieb am Ausgang des Geschäftes in der Bahnstraße ansprach, reagierte dieser sofort aggressiv und griff ihn an. Zwei Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und eilten dem Detektiv zur Hilfe. Gemeinsam hielten sie den 47-jährigen Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein. Der Detektiv wurde leicht verletzt. (sen)

