Polizei Hagen

POL-HA: E-Rollerfahrer betrunken mit über 1,4 Promille unterwegs

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) fuhren Polizisten im Rahmen der nächtlichen Streife über die Heinitzstraße. Gegen 00:10 Uhr sahen sie an der Straßenkreuzung zur Eduard-Müller-Straße einen 24-Jährigen auf einem E-Scooter. Die Beamten hielten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Er roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab wenig später einen Wert von über 1,4 Promille. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen, untersagten bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen und legten eine Anzeige vor. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

