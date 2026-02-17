POL-HA: E-Rollerfahrer betrunken mit über 1,4 Promille unterwegs
Hagen-Mittelstadt (ots)
Am Dienstag (17.02.2026) fuhren Polizisten im Rahmen der nächtlichen Streife über die Heinitzstraße. Gegen 00:10 Uhr sahen sie an der Straßenkreuzung zur Eduard-Müller-Straße einen 24-Jährigen auf einem E-Scooter. Die Beamten hielten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Er roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab wenig später einen Wert von über 1,4 Promille. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen, untersagten bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen und legten eine Anzeige vor. (hir)
