Polizei Hagen

POL-HA: 7.000 Zuschauer bei Rosenmontagszug: Polizei Hagen begleitet friedliche Karnevalisten bei Regenwetter

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen hat sich auch in diesem Jahr intensiv auf die traditionellen Karnevalsumzüge an Tulpensonntag in Boele und an Rosenmontag in der Innenstadt vorbereitet. An beiden Tagen waren zahlreiche Beamte im Einsatz.

Nachdem bereits der Umzug am Vortag weitestgehend friedlich verlaufen ist, zieht die Hagener Polizei auch für den Karnevalsumzug am Rosenmontag (16.02.) eine positive Bilanz. Die Vorbereitungen gemeinsam mit den Sicherheitspartnern haben sich bewährt.

Etwa 7.000 Menschen feierten trotz des Regenwetters friedlich und ausgelassen entlang des Zuges in der Innenstadt und in Teilen von Wehringhausen. Die Einsatzkräfte kontrollierten bereits frühzeitig aggressive Personen und wiesen deutlich auf mögliche Konsequenzen hin, sofern sich ihr Verhalten nicht bessert. Insgesamt erhielt lediglich eine Person einen Platzverweis. Nach derzeitigem Stand kam es zu keinen Straftaten. (ARN)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell