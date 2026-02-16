Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Hagener begeht Unfallflucht und leistet Widerstand gegen die Polizei

Hagen- Boele (ots)

Am Freitag (13.02.) fuhr ein Hagener um 14.55 Uhr beim Verlassen eines Firmengeländes in der Straße Auf dem Graskamp gegen ein Zufahrtstor. Anschließend entfernte sich der Mann vom Unfallort. Zeugen verständigten die Polizei und gaben an, dass der flüchtige Opel-Fahrer alkoholisiert war und sich kaum auf den Beinen halten konnte. Der Mann sei mit seinem Auto aus unbekannten Gründen auf das Gelände gefahren und beim Aussteigen bereits aus dem Fahrzeug gestolpert. Als die Zeugen mit dem Autofahrer sprachen, bemerkten sie die erhebliche Alkoholisierung des 62-Jährigen. Trotz der Aufforderung, nicht mehr in das Fahrzeug zu steigen, hätte der Mann seine Fahrt fortgesetzt. Hierbei fuhr er dann gegen den Außenpfosten des Zufahrtstors, obwohl das Tor circa 20 Meter weit geöffnet war. Das vorherige Gespräch mit dem Betroffenen habe keinen Sinn ergeben. Es hätte aus zusammenhangslosen und teils unverständlichen Sätzen bestanden.

Während der Streife konnten Polizisten den flüchtigen Autofahrer mit seinem Opel auf der Boeler Straße ausfindig machen und anhalten. Ein Beamter musste die Fahrzeugtür öffnen, da der Mann nicht auf die Ansprachen reagierte. Auch die Anweisung, das Fahrzeug abzuschalten, den Schlüssel zu entnehmen und die Handbremse anzuziehen, ignorierte der 62-Jährige, der stark nach Alkohol roch. Er musste die Beamten für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Zuvor stimmt er zwar einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, bei dreifacher Durchführung konnte er diesen Test jedoch nicht durchführen. Es wirkte, als wolle er den Test doch nicht mitmachen.

Während der Fahrt zum Polizeigewahrsam verhielt sich der Hagener plötzlich frech. Er äußerte, dass die Beamten nur kleine Kinder seien. Auf der Polizeiwache wurde der Mann dann hochaggressiv. Trotz ruhiger Ansprache beruhigte sich der Mann nicht. Er schlug stattdessen nach einem Polizisten, sperrte sich gegen die anschließende Fixierung und drohte den Einsatzkräften.

Der 62-Jährige musste zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam genommen werden. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Dem Hagener ist das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Er muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstand verantworten und wurde angezeigt. (arn)

