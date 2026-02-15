Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz der Hagener Polizei anlässlich des Rosensonntagsumzugs: Karnevalisten feiern weitestgehend friedlich

Hagen-Boele (ots)

Am heutigen Rosensonntag (15.02.) fand der Karnevalszug der Boeler Loßröcke statt. Rund 35.000 Zuschauer nahmen in der Spitze teil. Der Zug startete gegen 14.30 Uhr und führte durch zentrale Straßen von Boele, darunter die Hagener Straße.

Um für einen sicheren und ungestörten Verlauf der Feierlichkeiten zu sorgen, hat die Polizei mit einer Vielzahl an Beamten Präsenz gezeigt, auch Kräfte einer Hundertschaft waren im Einsatz. Dazu wurde auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Hagen gesetzt. Die Hagener Polizei traf notwendige verkehrsregelnde Maßnahmen und führte verstärkte Alkohol- und Betäubungsmittelkontrollen durch.

Die Bilanz für Rosensonntag: Der Umzug verlief weitestgehend störungsfrei. Die Einsatzkräfte nahmen drei Personen in Gewahrsam, davon leisteten zwei Personen Widerstand. Zudem sprachen die Beamten sechs Platzverweise aus, nachdem sich die betroffenen Personen nicht angemessen verhielten.

Insgesamt wurden durch die Polizei zehn Strafverfahren eingeleitet. Fünf davon richten sich gegen Jugendliche wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB). (arn)

