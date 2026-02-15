Polizei Hagen

POL-HA: PKW Brand

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte ein geparkter PKW komplett aus. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 3 Uhr einen ungewöhnlich hellen Lichtschein, welcher von der Straße her in ihre Wohnung schien. Grund dafür war ein brennender PKW.

Der auf der Jahnstraße geparkte PKW (Peugeot 5008) stand bereits in hellen Flammen, als die alarmierte Feuerwehr eintraf. Der Brand konnte umgehend gelöscht werden.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurde ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende PKW verhindert. Der Peugeot war allerdings nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden.

Besonders herausfordernd für die Feuerwehr war die kalte Witterung: Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt fror das eingesetzte Löschwasser schnell und verwandelte die abschüssige Fahrbahn in eine gefährliche Eisfläche. Um eine Gefährdung für den Verkehr zu verhindern, musste im Anschluss ein Streuwagen zum Einsatz kommen.

Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch unklar ist. Hinweise, die die Ermittlungen unterstützen können, nimmt die Polizei Hagen jederzeit telefonisch unter der 02331 986 2066 entgegen. (tr)

