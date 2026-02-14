PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Männlicher Randalierer stört Rettungswagenbesatzung bei der Versorgung einer Patientin

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am 13.02.2026 gegen 19:05 Uhr stört ein 51jähriger alkoholisierter Hagener die Arbeit einer Rettungswagenbesatzung am Wilhelmsplatz, die dort eine weibliche Person im Rettungswagen behandelten. Unter anderem näherte er sich immer wieder an die Einsatzkräfte an, war aggressiv und erhob hierbei immer wieder bedrohlich seine Hände. Durch die zur Unterstützung hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei wird dem Mann ein Platzverweis erteilt, dem er nicht Folge leistet. Eine Ingewahrsamnahme des Mannes war aufgrund seines Zustandes notwendig. Hierfür musste eine ärztliche Gewahrsamsfähigkeit eingeholt werden. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

