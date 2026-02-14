Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen-Schülinghausen (ots)

Am 13.02.2026 gegen 13:50 Uhr befährt ein 25jähriger Motorradfahrer die Grundschötteler Str. in Fahrtrichtung Volmarstein. Trotz schlechter Sicht auf den Gegenverkehr überholt er ein Gespann. Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden lenkt er, nachdem er das Gespann überholt hat, zu stark nach rechts ein und kollidiert auf dem dortigen Seitenstreifen mit einem Leitpfosten und stürzt. Zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs ist es durch den Überholvorgang nicht gekommen. Der Motorradfahrer wird durch den Sturz leicht verletzt und in ein Hagener Krankenhaus eingeliefert. (as)

