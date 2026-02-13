PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Tresor mit Flex geöffnet

Hagen-Boele (ots)

In der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr verschafften sich am Donnerstag (12.02.) bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus nahe der Bezirkssportanlage in Helfe. Die Einbrecher durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Im Dachgeschoss flexten sie einen Safe auf, aus dem sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag entwendeten. Die Tat dürfte zu einer deutlichen Geräuschentwicklung geführt haben. Zeugenhinweise, die die Ermittlungen unterstützen können, nimmt die Polizei jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (bko)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 09:00

    POL-HA: Mann versucht, Rubbellose einzulösen, und wird als Ladendieb erkannt

    Hagen-Vorhalle (ots) - In einem Kiosk in der Schwerter Straße wollte ein 42-Jähriger am Donnerstag (12.02.) Rubbellose einlösen. Als er das Geschäft gegen 15.45 Uhr betrat, erkannte eine Mitarbeiterin den Mann. Sie konnte sich daran erinnern, dass der 42-Jährige zwei Tage zuvor Lose entwendet hatte. Nach Eintreffen der Polizei gab er zu, den zurückliegenden ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 08:01

    POL-HA: Schlagstock einer 15-Jährigen beschlagnahmt

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Zwecks Personalienfeststellung einer Jugendlichen riefen Mitarbeitende der Hagener Straßenbahn am Donnerstag (12.02.2026) Polizeibeamte in die Buscheystraße. Als die Einsatzkräfte zur Unterstützung erschienen und die Minderjährige durchsuchten, stellten sie in ihrer Handtasche einen verbotenen Teleskopschlagstock fest. Das Mädchen gab an, dass sie den Stock zur Selbstverteidigung ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 14:46

    POL-HA: Schwerer Unfall auf der Tiegelstraße - LKW fährt in Firmengebäude

    Hagen-Lennetal (ots) - Am Donnerstag (12.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Tiegelstraße. Gegen 13:15 Uhr fuhr dort mit geringer Geschwindigkeit ein LKW gegen ein Gebäude auf einem Firmengelände. Der Fahrer, ein 56-Jähriger, musste vor Ort reanimiert werden. Er wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache kann ein medizinischer Notfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren