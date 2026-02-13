Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Tresor mit Flex geöffnet

Hagen-Boele (ots)

In der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr verschafften sich am Donnerstag (12.02.) bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus nahe der Bezirkssportanlage in Helfe. Die Einbrecher durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Im Dachgeschoss flexten sie einen Safe auf, aus dem sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag entwendeten. Die Tat dürfte zu einer deutlichen Geräuschentwicklung geführt haben. Zeugenhinweise, die die Ermittlungen unterstützen können, nimmt die Polizei jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (bko)

