Polizei Hagen

POL-HA: Mann versucht, Rubbellose einzulösen, und wird als Ladendieb erkannt

Hagen-Vorhalle (ots)

In einem Kiosk in der Schwerter Straße wollte ein 42-Jähriger am Donnerstag (12.02.) Rubbellose einlösen. Als er das Geschäft gegen 15.45 Uhr betrat, erkannte eine Mitarbeiterin den Mann. Sie konnte sich daran erinnern, dass der 42-Jährige zwei Tage zuvor Lose entwendet hatte. Nach Eintreffen der Polizei gab er zu, den zurückliegenden Ladendiebstahl begangen zu haben. Er habe die Filiale dann jedoch am Donnerstag betreten, um Lose einzulösen, die er ordnungsgemäß erworben habe. Diese waren im System auch nicht als entwendet hinterlegt. Aufgrund bestehender Haftgründe wurde der 42-Jährige vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Der Mann muss sich wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls verantworten. Er erhielt darüber hinaus eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs, da er in der Vergangenheit bereits mehrfach als Ladendieb in Erscheinung getreten war und ein Hausverbot für die Filiale erhalten hatte. (arn)

