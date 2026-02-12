Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Unfall auf der Tiegelstraße - LKW fährt in Firmengebäude

Hagen-Lennetal (ots)

Am Donnerstag (12.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Tiegelstraße. Gegen 13:15 Uhr fuhr dort mit geringer Geschwindigkeit ein LKW gegen ein Gebäude auf einem Firmengelände. Der Fahrer, ein 56-Jähriger, musste vor Ort reanimiert werden. Er wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache kann ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Zur Aufnahme des Unfalls wurde ein Spezialistenteam der Polizei Dortmund angefordert. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell